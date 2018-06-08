Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра Москвы. В зале заседания Мосгоризбиркома он представил членам комиссии паспорт, заявление и ряд других необходимых документов​​​.

Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра Москвы. В зале заседания Мосгоризбиркома он представил членам комиссии паспорт, заявление и ряд других необходимых документов​​​.Как отмечает РИА Новости, Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов. Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.О своем намерении баллотироваться в мэры также заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и ряд других.Документы для регистрации кандидатом уже подал глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии "Зеленые" и самовыдвиженцы: председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова.Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября.