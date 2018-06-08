Полицейскими были организованы мероприятия, направленные на розыск несовершеннолетнего. Были проверены все места возможного местонахождения молодого человека...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России г. Москвы разыскали пропавшего подростка и вернули его домой.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от 35-летней местной жительницы о том, что ее 17-летний сын ушел из дома и его местонахождение неизвестно. По словам женщины, сын должен был поехать к родственникам в один из регионов Российской Федерации, однако, как стало известно, по данному адресу он не прибыл. Также мать пояснила, что возможно ее сын может находиться у кого-то из своих друзей.Полицейскими были организованы мероприятия, направленные на розыск несовершеннолетнего. Сотрудниками полиции незамедлительно были разосланы ориентировки по пропавшему подростку на территории Москвы и Подмосковья. Были проверены все места возможного местонахождения молодого человека, опрошены его родственники и знакомые.В результате поисковых мероприятий пропавший подросток был обнаружен на территории Москвы в квартире одного из своих друзей. В сопровождении полицейских он был доставлен домой и после профилактической беседы передан своей матери.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38