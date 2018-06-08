В ближайшие субботу и воскресенье необходимо попробовать обуздать свои страхи и опасения, которые могут вылезти
наружу по каким-либо вопросам. И самым важным будет не идти у них на поводу.
В ближайшие субботу и воскресенье необходимо попробовать обуздать свои страхи и опасения, которые могут вылезти
наружу по каким-либо вопросам. И самым важным будет не идти у них на поводу.
"Не забивайте голову
всевозможными опасениями "что, если у меня не получится" и "что, если
что-то пойдет не так". И главное, не принимайте решения, основываясь на
них. В целом есть хороший шанс осознать, что наши страхи или опасения не
являются объективным отражением окружающей действительности. Потенциально это и
позволит преодолеть неуверенность в себе. Особенно важным будет помнить об этом
в контексте взаимоотношений с партнером и в каких-то других партнерских
отношениях", – рассказала Dni.Ru .
Если вас тянет отказаться от
чего-то, или вы никак не можете на что-то решиться, задайте себе вопрос: а
хотел ли бы я это сделать, если бы не боялся. Если ответ "да", то
вспомните, что самый простой способ борьбы со страхами – взглянуть ему прямо в
глаза. А после – оценить результат. Разумеется, речь не идет прогулке по
карнизам или пробежках по ночным подворотням.