В ближайшие субботу и воскресенье необходимо попробовать обуздать свои страхи и опасения, которые могут вылезти наружу по каким-либо вопросам. И самым важным будет не идти у них на поводу.

В ближайшие субботу и воскресенье необходимо попробовать обуздать свои страхи и опасения, которые могут вылезтинаружу по каким-либо вопросам. И самым важным будет не идти у них на поводу."Не забивайте головувсевозможными опасениями "что, если у меня не получится" и "что, есличто-то пойдет не так". И главное, не принимайте решения, основываясь наних. В целом есть хороший шанс осознать, что наши страхи или опасения неявляются объективным отражением окружающей действительности. Потенциально это ипозволит преодолеть неуверенность в себе. Особенно важным будет помнить об этомв контексте взаимоотношений с партнером и в каких-то других партнерскихотношениях", – рассказала Dni.Ru .Если вас тянет отказаться отчего-то, или вы никак не можете на что-то решиться, задайте себе вопрос: ахотел ли бы я это сделать, если бы не боялся. Если ответ "да", товспомните, что самый простой способ борьбы со страхами – взглянуть ему прямо вглаза. А после – оценить результат. Разумеется, речь не идет прогулке покарнизам или пробежках по ночным подворотням.