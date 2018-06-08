Корабль Союз МС-09 с экипажем очередной экспедиции прибыл на Международную космическую станцию (МКС).

Корабль "Союз МС-09" с экипажем очередной экспедиции прибыл на Международную космическую станцию (МКС).Об этом передает "Интерфакс", ссылаясь на данные Центра управления полетами в подмосковном Королёве.Отмечается, что стыковка корабля в автоматическом режиме произошла в 16 часов 07 минут по московскому времени. "СоюзМС-09" благополучно сблизился с российским сегментом МКС.Пилотируемый транспортный корабль "Союз МС-08" вместе с ракетой-носителем "Союз-ФГ" стартовал 6 июня с площадки номер 1 ("Гагаринский старт") космодрома "Байконур" в Казахстане.На борту корабля находятся командир экипажа космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серина Ауньен-Чэнселлор и астронавт ESA Александр Герст. Они проведут на орбите 187 суток, проведут ряд научных опытов и работ, в том числе, связанных с выходом в открытый космос.