Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа наконец призналась, что ждет ребенка. Молодая женщина абсолютно счастлива и в беседе с журналистами рассказала о своем состоянии.

Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа наконец призналась, что ждет ребенка. Молодая женщина абсолютно счастлива и в беседе с журналистами рассказала о своем состоянии.С тех пор, как Пиппа Миддлтон вышла замуж, в СМИ с завидной регулярностью появляется информация о том, что она беременна. Пиппа никак не комментировала эти сообщения, красноречиво демонстрируя стройную фигуру.Все изменилось несколько недель назад, когда бдительные журналисты приметили Миддлтон на улице в платье, которое не могло скрыть округлившийся живот. СМИ немедленно разразились новостью о беременности Пиппы, которая стала для репортеров поистине долгожданной, однако сама женщина предпочитала оставить все сообщения без внимания, ничего не говоря о своем интересном положении.Наконец Миддлтон прервала затянувшееся молчание. Пиппа рассказала о том, как себя чувствует на ранних сроках беременности. По признанию сияющей от счастья Миддлтон, ее состояние стабильно и токсикоз не беспокоит."Мне повезло, что первые 12 недель беременности прошли без токсикоза по утрам. Когда узнала, что беременна, была так невероятно счастлива.. Но у меня появилась куча самых разных вопросов. Я поняла, что мне надо перестроить свой график. Правда, пока этого не требуется, к счастью", – рассказала Пиппа Миддлтон изданию Waitrose.Напомним, Пиппа Миддлтон вышла замуж в мае прошлого года. Ее избранником стал Джеймс Мэттьюс. Он бывший автогонщик и менеджер хедж-фонда. Тем не менее, свадьба влюбленных была роскошной.