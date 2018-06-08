На айфонах сегодня вышел новый видеомессенджер Panda, который в режиме реального времени накладывает на экран эффекты дополненной реальности, в зависимости от контекста разговора. Выбирать стикеры вручную, как в историях Instagram, не нужно.

На "айфонах" сегодня вышел новый видеомессенджер Panda, который в режиме реального времени накладывает на экран эффекты дополненной реальности, в зависимости от контекста разговора. Выбирать стикеры вручную, как в "историях" Instagram, не нужно.Если пользователь, например, во время беседы скажет "хочу съесть пиццу", у него во рту окажется кусок 3D-лепешки, а если произнесет фразу "я ношу очки по ночам", на его глазах появятся солнезащитные очки, над головой нарисуется луна. Работает это вот так:Однако в прямом эфире Panda работать пока не умеет, пишет TechCrunch. AR-стикеры — всего их около ста штук — доступны только в 10-секундных видеосообщениях, которыми могут обмениваться собсеседники.Новую программу создала с нуля команда из пяти человек, возглавляемая 18-летним Дэниелом Сингером. На разработку Panda они привлекли $850 тысяч от Social Capital, Shrug Capital и двух ангельских фондов. По мнению Сингера, приложение может зарабатывать на украшающих лицо фильтрах и на показе брендированных стикеров — например, когда пользователь говорит "спортзал", а над его головой появляется нимб с логотипом Nike.∎"Тетрис" адаптируют для PlayStation 4 и виртуальной реальности читайте такжеВпрочем, стартап вряд ли доживет до этапа монетизации. Его основную функцию, вероятно, уже очень скоро скопируют Instagram и Snapchat. А в FaceTime для iOS 12, которая выйдет осенью, появятся персонализируемые аватары Memoji, меняющие лицо человека на эмодзи.