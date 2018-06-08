В понедельник Apple, среди прочих функций новой iOS 12 (подробнее о том, как она изменит iPhone и iPad, можно прочитать здесь), представила Siri Shortcuts. Небольшая технологическая компания Shift увидела в логотипе Shortcuts признаки копирования своего и подала в суд.

В понедельник Apple, среди прочих функций новой iOS 12 (подробнее о том, как она изменит iPhone и iPad, можно прочитать здесь), представила Siri Shortcuts. Небольшая технологическая компания Shift увидела в логотипе Shortcuts признаки копирования своего и подала в суд.Shift требeет, чтобы Apple "прекратила нарушать наши права на интеллектуальную собственность" или, если не хочет менять значок Siri Shortcuts, выплатила 200 000 долларов. Эту сумму стартап намерен потратить на "ребрендинг при помощи дизайн-фирмы с мировой известностью". "Не укладывается в голове, как Apple — компания с самой большой суммой свободной наличности в истории, компания, так сильно ориентированная на дизайн — скопировала наш логотип", — возмутился представитель Shift.Правда, учитывая, что логотипы (см. фото) выглядят довольно разными, хотя и используют аналогичную схему расположения элементов и палитру, иск, отмечает 9to5mac.com, врял ли будет удовлетворен.∎Apple назвала самые красивые приложения годачитайте такжеНапомним, Siri Shortcuts поможет автоматизировать сразу несколько действий на смартфоне, назначив такому "макросу" произвольную голосовую команду. Например, скомандовав голосовому ассистенту "едем домой", можно сразу получить информацию о продолжительности предстоящей поездки с учетом пробок, построить оптимальный маршрут в Apple Maps, выставить домашний "умный" термостат на комфортное значение, отправить близким сообщение, что вы в пути, и включить любимую радиостанцию.