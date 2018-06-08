ГУ МВД России по городу Москве просит родителей проявить бдительность и незамедлительно информировать органы внутренних дел...

ГУ МВД России по городу Москве просит родителей проявить бдительность и незамедлительно информировать органы внутренних дел об имеющихся недостатках в организации работы детских оздоровительных учреждений в период летней кампании.В случае возникновения конфликтных ситуаций, в связи с неудовлетворительной работой детских лагерей и оздоровительных учреждений на территории региона, необходимо сообщить об этом в органы внутренних дел.Для доведения информации в Главном управлении МВД России по г. Москве круглосуточно функционирует единый телефон доверия: 8 (495) 694-92-29. По каждому сообщению, поступившему от граждан, будет организована и проведена проверка, а так же приняты необходимые меры реагирования.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве