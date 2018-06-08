Лера Кудрявцева не осталась в стороне от важного события 8 июня – прямой линии с Владимиром Путиным. Популярную телеведущую впечатлила хвалебная речь Валерия Газзаева.

Лера Кудрявцева не осталась в стороне от важного события 8 июня – прямой линии с Владимиром Путиным. Популярную телеведущую впечатлила хвалебная речь Валерия Газзаева.Накануне, 8 июня, состоялась прямая линия с Владимиром Путиным. Она традиционно проходит каждый год. Президенту задают различные вопросы, касающиеся широкого спектра тем: от социальных до геополитических. В этот раз российскому лидеру поступило более двух миллионов вопросов, а продолжительность разговора с народом составила четыре часа 20 минут.После прямой линии интернет взорвался комментариями. Не осталась в стороне даже телеведущая Лера Кудрявцева. На своей официальной страничке в социальной сети Facebook блондинка, которая скоро родит второго ребенка, опубликовала видео с прямой линии, в частности, тот отрезок, где свой вопрос задает известный футбольный тренер Валерий Газзаев."Мы в это время как раз сидели на кухне и что– то живо обсуждали , но когда микрофон взял Газзаев ,повисла тишина 🤫 🙈 как раз тот момент, когда говорит другой, а стыдно мне 😞 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – высказала свое мнение Лера Кудрявцева. Отметим, что в комментариях к посту многие подписчики согласились с телеведущей.Ранее стало известно, что Лера Кудрявцева впервые за много лет не будет вести церемонию вручения премии Муз-ТВ. Об этом в интервью Dni.Ru заявил руководитель телеканала Арман Давлетяров. "Лера беременна, поэтому в этом году она пропускает церемонию, но в будущем непременно будет с нами. Никаких штрафных санкций за расторжение контракта с ней не будет, потому что она все-таки сотрудник нашего канала", – рассказал Давлетяров.