Херсонский горсуд отказался вернуть имущество главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Оно было изъято во время обысков у арестованного на Украине журналиста.

Херсонский горсуд отказался вернуть имущество главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Оно было изъято во время обысков у арестованного на Украине журналиста.Журналист Вышинский имеет два гражданства – украинское и российское. Российское гражданство он получил в 2015 году, напоминает ТАСС. Кирилла Вышинского прокуратура Крыма, которая к Крымскому полуострову не имеет никакого отношения, поскольку располагается на украинской территории в Херсоне и входит в состав Генпрокуратуры Украины, обвинила главреда информационного агентства в госизмене.По предъявленным обвинениям ему грозит 15 лет заключения. 1 июня Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу защиты Кирилла Вышинского и оставил решение о его в силе. Еще до оглашения приговора суда Вышинский в зале суда обратился напрямую к президенту Украину Петру Порошенко. Он поблагодарил его за то, что совместно они сделали несколько добрых дел, а затем заявил о своем выходе из гражданства Украины. МИД России потребовал от Киева снять абсурдные обвинения с Вышинского и немедленно его освободить.Служба безопасности Украины 7 июня 2018 года заявила, что изъяла из банковской ячейки главреда "РИА Новости Украины" договор на оказание услуг с МИА "Россия сегодня", более 200 тысяч долларов и предмет, похожий на пистолет "Браунинг 1906".Browning M1906, кстати, можно причислить к антиквариату. Этот карманный пистолет был разработан в 1905 году бельгийским оружейным мастером Джоном Мозесом Браунингом. К началу Второй мировой войны его произвоодство было полностью свернуто.