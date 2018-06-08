Служащий Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна попался с запрещенным веществом. Правоохранители изъяли у него несколько свертков с амфетамином.

Служащий Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна попался с запрещенным веществом. Правоохранители изъяли у него несколько свертков с амфетамином.По предварительным данным, машинист сцены театра Джигарханяна по имени Сергей купил психотропное вещество у неизвестного человека. После этого мужчина спрятал два свертка с наркотиком под сидение своей машины KIA.Пресс-служба МВД России по Москве раскрыла некоторые подробности инцидента. Сообщается, что подозрительное транспортное средство было остановлено сотрудниками столичной дорожно-патрульной службы на проспекте Ленина.А поскольку молодой человек, который и находился за рулем автомобиля, нервничал и вел себя не совсем адекватно, то правоохранители приняли решение обыскать автомобиль. Это позволило полицейским обнаружить тайник с запрещенным веществом.Молодого человека задержали и выдали ему подписку о невыезде. Известно, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело, передает .Представители театра пока никак не прокомментировали ситуацию. Инцидент нанес очередной сокрушительный удар по имиджу Армена Борисовича. А это, в свою очередь, может вылиться в довольно неприятные последствия для народного артиста и культурного учреждения, находящееся под его покровительством.Отметим, что внешний вид сама Джигарханяна в последнее время вызывает тревогу и множество вопросов. Артист выглядит очень изможденным и еле передвигается, а его худоба заставляет усомниться в том, что он вообще питается. Более того, 82-летний артист последнее время не вылезает из лечебных учреждений, что намекает на проблемы со здоровьем, которые могут иметь стороннее происхождение.Интригу добавляет информация о том, что сторонники Цымбалюк Романовской обращались по данной проблеме за помощью к президенту. Впрочем, на прямой линии с Владимиром Путиным эти вопросы так и не были озвучены.