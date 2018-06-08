Крупнейший российский разработчик и производитель бронетехники Уралвагонзавод проектирует новую версию боевой машины поддержки танков Терминатор-3. Сейчас конструкторы ищут способы повысить эффективность машины: дать ей новое вооружение, сменить шасси, максимально автоматизировать.

Крупнейший российский разработчик и производитель бронетехники "Уралвагонзавод" проектирует новую версию боевой машины поддержки танков "Терминатор-3". Сейчас конструкторы ищут способы повысить эффективность машины: дать ей новое вооружение, сменить шасси, максимально автоматизировать.Последний пункт особенно важен, так как сейчас в экипаж БМПТ входят сразу пять человек: механик-водитель, наводчик, командир и два стрелка. В новой версии "Терминатора" их могут сократить до трех, рассказал агентству РИА Новости индустриальный директор кластера "Вооружение" госкоропрации "Ростех" Сергей Абрамов.Еще одно новшество – пушка. Сейчас на "Терминаторе" стоят два 30-миллиметровых орудия, но в следующей модификации может их могут заменить на одно 50-миллиметровое. Этот калибр позволяет делать даже корректируемые снаряды, которые способны в определенных пределах менять траекторию полета. Поэтому они подходят, например, для перехвата воздушных целей.Ранее, стало известно, что БМПТ планируют вооружать новейшими боеприпасами с дистанционным подрывом. На создание этих снарядов брошены все силы: готовится первая партия для госиспытаний, говорят в научно-производственном объединении "Прибор". А в серию боеприпас может пойти уже через два года.Снаряды с дистанционным, или воздушным, подрывом предназначены для уничтожения пехоты противника в укрытиях. Их можно запрограммировать на детонацию, например, сразу за стеной или посреди комнаты, над окопом или любым другим углублением в земле.