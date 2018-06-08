На парижских кортах подходит к завершению второго по счету турнир серии Большого шлема – Открытый чемпионат Франции по теннису. В пятницу, восьмого июня, проходят полуфинальные поединки. В одном из них австрийский теннисист Доминик Тим в трех сетах обыграл итальянца Марко Чеккинато.

На парижских кортах подходит к завершению второго по счету турнир серии "Большого шлема" – Открытый чемпионат Франции по теннису. В пятницу, восьмого июня, проходят полуфинальные поединки. В одном из них австрийский теннисист Доминик Тим в трех сетах обыграл итальянца Марко Чеккинато.Продолжавшаяся 2 часа 20 минут встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (12:10), 6:1 в пользу сеяного под седьмым номером австрийца. Таким образом, Тим стал первым финалистом Roland Garros. Победа над Чеккинато позволила австрийцу обновить свое личное достижение – ранее его максимальным достижением был полуфинал Открытого чемпионата Франции.В финале Тим встретится с победителем второго полуфинального поединка, в котором встретятся испанец Рафаэль Надаль и аргентинец Хуан Мартин дель Потро. Игра состоится в пятницу вечером.