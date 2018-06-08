Басманный суд Москвы повторно арестовал управляющего директора по инвестиционной деятельности Роснано Андрея Горькова. Его обвиняют в хищении у корпорации 198,5 миллионов рублей.

Басманный суд Москвы повторно арестовал управляющего директора по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрея Горькова. Его обвиняют в хищении у корпорации 198,5 миллионов рублей.Как уточняет РИА Новости, Андрей Горьков был арестован год назад. 8 июня он должен был выйти на свободу — предельный срок содержания под стражей истек. Однако накануне вечером следователь возбудил новое уголовное дело, снова провел процедуру задержания, предъявил обвинение и провел допрос. После чего Следственный комитет обратился в суд с ходатайством о новом аресте.Прокуратура, однако, выступила против повторного заключения под стражу.Оба дела возбуждены одним следователем. Потерпевшим по обоим делам является "Роснано", поэтому это должен был быть просто новый эпизод, а не отдельное уголовное дело.Сам Андрей Горьков все обвинения отрицает и утверждает, что за год следователь ни разу с ним не встречался, и не было произведено ни одного следственного действия.