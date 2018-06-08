На саммите Большой семерки в канадском Квебеке американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проводить двусторонние переговоры не станут из-за неприязненного личного отношения лидера США к коллеге.

На саммите "Большой семерки" в канадском Квебеке американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проводить двусторонние переговоры не будут из-за личного неприязненного отношения лидера США к коллеге, передает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.По словам приближенных президента США, Трамп устал от учительского тона Мэй. "Без обид, но она практически как школьная учительница, не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях", — сказал собеседник издания, присутствовавший на встречах Мэй и Трампа.Как пишет Telegraph, Трамп рассержен подходом Мэй в ходе их телефонного разговора, когда вместо общего обсуждения вопросов она незамедлительно углубилась в политические детали.Также Трампа раздражают относительно частые просьбы британского премьера, которые выглядят как стремление получить выгоду от отношений с США.Саммит G7 состоится 8-9 июня в канадской провинции Квебек, в небольшом курортном городе Ла-Мальбе.