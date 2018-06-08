На саммите Большой семерки в канадском Квебеке американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проводить двусторонние переговоры не станут из-за неприязненного личного отношения лидера США к коллеге.
На саммите "Большой семерки" в канадском Квебеке американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проводить двусторонние переговоры не будут из-за личного неприязненного отношения лидера США к коллеге, передает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.
По словам приближенных президента США, Трамп устал от учительского тона Мэй. "Без обид, но она практически как школьная учительница, не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях", — сказал собеседник издания, присутствовавший на встречах Мэй и Трампа.
Как пишет Telegraph, Трамп рассержен подходом Мэй в ходе их телефонного разговора, когда вместо общего обсуждения вопросов она незамедлительно углубилась в политические детали.
Также Трампа раздражают относительно частые просьбы британского премьера, которые выглядят как стремление получить выгоду от отношений с США.
Саммит G7 состоится 8-9 июня в канадской провинции Квебек, в небольшом курортном городе Ла-Мальбе.