Президент США Дональд Трамп обвинил Канаду и Францию в том, что они облагают американские товары высокими пошлинами и создают другие барьеры.На своей странице в Twitter он написал, что "торговый профицит ЕС с США составляет 151 миллиардов долларов, и Канада не допускает наших фермеров". Также Трамп напомнил канадскому премьер-министру Джастину Трюдо о пошлинах до 300%, которые Канада взимает с американской молочной продукции. Он подчеркнул, что это наносит ущерб американским фермерам и уничтожает сельское хозяйство США. Трамп добавил, что с нетерпением ждет встречи с лидерами Франции и Канады на предстоящем саммите G7, который пройдет 8-9 июня в городе Ла Мальбе в канадской провинции Квебек.Prime Minister Trudeau is being so indignant, bringing up the relationship that the U.S. and Canada had over the many years and all sorts of other things...but he doesn’t bring up the fact that they charge us up to 300% on dairy — hurting our Farmers, killing our Agriculture!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июня 2018 г.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции в Оттаве заявили, что не изменят своей позиции в торговом споре с США. Как сообщает ТАСС, Трюдо назвал решение Соединенных Штатов о введении пошлин на алюминий и сталь неприемлемым. На саммите лидеры "Большой семерки" попытаются объяснить американскому президенту, что "это вредит и индустрии США". С Трюдо согласился лидер Франции.С 23 марта США ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Страны Евросоюза, а также Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика и Южная Корея получили отсрочку до 1 июня. 6 июня Евросоюз пообещал ввести ответные меры.