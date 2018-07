Россия должна снова быть принята в G8. И должна присутствовать на саммите G7 в канадском Шарлеруа. Это заявление перед тем как отправиться в Канаду на саммит сделал журналистам президент США Дональд Трамп.

Россия должна снова быть принята в G8. И должна присутствовать на саммите G7 в канадском Шарлеруа. Это заявление перед тем как отправиться в Канаду на саммит сделал журналистам президент США Дональд Трамп.Кроме того, в своем твиттере Трамп отметил, что на переговорах со своими партнерами он намерен сосредоточиться на несправедливых торговых отношениях, наносящих ущерб США. Оттуда Трамп направится в Сингапур на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном."Не будем говорить о мистификациях русской охоты на ведьм какое-то время!" – подчеркнул Трамп в своем твите.I am heading for Canada and the G-7 for talks that will mostly center on the long time unfair trade practiced against the United States. From there I go to Singapore and talks with North Korea on Denuclearization. Won’t be talking about the Russian Witch Hunt Hoax for a while!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июня 2018 г.За возвращение России в состав G8 для противодействия США ранее высказался один из лидеров немецкой партии "Левые", депутат бундестага Сара Вагенкнехт, напоминает "Интерфакс".Заявления Трампа положительно повлияли на рынок российских акций. Цена российских акций поднялась, рынок отыграл утерянный рубеж 2300 пунктов по индексу МосБиржи.На фоне снижения нефти просел доллар: курс американской валюты с 62 рублей 94 копеек утратил сразу полрубля, опустившись до 62 рублей 44 копеек.Россия должна была принимать очередной саммит G8 в 2014 году в Сочи. Но после референдума в Крыму о воссоединении с Россией западные страны решили перенести проведение саммита в Брюссель. При этом пригласить Москву в Брюссель "забыли". Так формат "Большой восьмерки" сократился до "Группы семи".Отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8 в том случае, если подобное предложение поступит, пресс-секретарь России Дмитрий Песков недавно отметил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны". Он добавил, что Россия сейчас сконцентрирована на работе в других форматах. 8 июня, например, президент России Владимир Путин прибыл в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).