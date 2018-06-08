Данные мониторинга опубликовал Роспотребнадзор

Данные мониторинга опубликовал РоспотребнадзорТрое взрослых во Владимирской области заразились клещевым боррелиозом.Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. У шести клещей, принесенных в лаборатию для исследований, обнаружили антиген вируса клещевого энцефалита.Специлисты рекомендуют осматривать себя и одежду каждые 15 минут, если вы гуляете в лесу. Также необходимо тщательно проверять домашних питомцев.Напомним, что исследование клещей проводится во Владимире, по адресу: улица Офицерская, дом 20, 1-й этаж, телефон для справок 54-16-38.