Данные мониторинга опубликовал Роспотребнадзор
Данные мониторинга опубликовал Роспотребнадзор
Трое взрослых во Владимирской области заразились клещевым боррелиозом.
Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. У шести клещей, принесенных в лаборатию для исследований, обнаружили антиген вируса клещевого энцефалита.
Специлисты рекомендуют осматривать себя и одежду каждые 15 минут, если вы гуляете в лесу. Также необходимо тщательно проверять домашних питомцев.
Напомним, что исследование клещей проводится во Владимире, по адресу: улица Офицерская, дом 20, 1-й этаж, телефон для справок 54-16-38.