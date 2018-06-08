Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина высказалась о решении Владимира Машкова отменить в этом году набор в школу имени прославленного метра. Артистка сообщила, что о необходимости сделать перерыв и реформировать учебный процесс говорил еще сам Олег Павлович.

Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина высказалась орешении Владимира Машкова отменить в этом году набор в школу имени прославленного метра. Артисткасообщила, что о необходимости сделать перерыв и реформировать учебный процесс говорилеще сам Олег Павлович.Зудина поведала журналистам. Что Табаков не раз поднималвопрос о сокращении длительности обучения с четырех лет до двух – это позволит учащимся без потери времени продолжить обучение в институте. Также метр планировал проводить наборстудентов раз в два года. По словам Марины, нерегулярный поток положительноскажется на качестве образования, сообщает .Артистка отметила, что волна негодования, обрушившаяся наруководство Московской театральной школы Олега Табакова не оправданна. Из-за решения Машкова и бурной реакции на происходящее у нее возникло несколько весьма резонных вопросов. "Я считаю, что порядки устанавливает тот, ктоделом занимается. Мало ли, у кого были какие планы. Они чего-то лишились, имдавали какие-то гарантии? Половина могла вообще не пройти. Мало ли, у кого начто надежды. Про какие надежды мы говорим? Тот, кто реально захочет, можетприехать на следующий год. Если есть желание, они своего добьются. ЕвдокияГерманова поступала пять лет подряд", – цитирует вдову телеканал"360".Напомним, что руководитель учебного заведения Владимир Машковопубликовал свое обращение к абитуриентам в группе колледжа в социальной сети"ВКонтакте". Артист заявил, что учреждение отказалось в этом годупринимать первокурсников. Машковотметил: ему необходимо время, чтобы разобраться во всем, что происходит вучебном заведении. Также он понимает, что учебный процесс требует изменения иадаптации. Отметим, что новость о приостановке работы школы имениОлега Табакова шокировала абитуриентов и породила настоящий скандал: несостоявшиеся студенты выражали свое недовольство через СМИ и соцсети.