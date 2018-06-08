Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина высказалась о
решении Владимира Машкова отменить в этом году набор в школу имени прославленного метра. Артистка
сообщила, что о необходимости сделать перерыв и реформировать учебный процесс говорил
еще сам Олег Павлович.
Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина высказалась о
решении Владимира Машкова отменить в этом году набор в школу имени прославленного метра. Артистка
сообщила, что о необходимости сделать перерыв и реформировать учебный процесс говорил
еще сам Олег Павлович.
Зудина поведала журналистам. Что Табаков не раз поднимал
вопрос о сокращении длительности обучения с четырех лет до двух – это позволит учащимся без потери времени продолжить обучение в институте. Также метр планировал проводить набор
студентов раз в два года. По словам Марины, нерегулярный поток положительно
скажется на качестве образования, сообщает .
Артистка отметила, что волна негодования, обрушившаяся на
руководство Московской театральной школы Олега Табакова не оправданна. Из-за решения Машкова и бурной реакции на происходящее у нее возникло несколько весьма резонных вопросов. "Я считаю, что порядки устанавливает тот, кто
делом занимается. Мало ли, у кого были какие планы. Они чего-то лишились, им
давали какие-то гарантии? Половина могла вообще не пройти. Мало ли, у кого на
что надежды. Про какие надежды мы говорим? Тот, кто реально захочет, может
приехать на следующий год. Если есть желание, они своего добьются. Евдокия
Германова поступала пять лет подряд", – цитирует вдову телеканал
"360".
Напомним, что руководитель учебного заведения Владимир Машков
опубликовал свое обращение к абитуриентам в группе колледжа в социальной сети
"ВКонтакте". Артист заявил, что учреждение отказалось в этом году
принимать первокурсников. Машков
отметил: ему необходимо время, чтобы разобраться во всем, что происходит в
учебном заведении. Также он понимает, что учебный процесс требует изменения и
адаптации. Отметим, что новость о приостановке работы школы имени
Олега Табакова шокировала абитуриентов и породила настоящий скандал: несостоявшиеся студенты выражали свое недовольство через СМИ и соцсети.