Учат детей спасать себя. Сотрудники МЧС отправились в рейд по детским лагерям. Для школьников провели массовую эвакуацию, показали как пользоваться огнетушителем и как спасать утопающих. Знают ли подростки, как действовать в экстренных ситуациях? В рейд с сотрудниками тревожного ведомства отправились мои коллеги.

Учат детей спасать себя. Сотрудники МЧС отправились в рейд по детским лагерям. Для школьников провели массовую эвакуацию, показали как пользоваться огнетушителем и как спасать утопающих. Знают ли подростки, как действовать в экстренных ситуациях? В рейд с сотрудниками тревожного ведомства отправились мои коллеги.(Юрьев-Польский район)Под звук сирены дети покидают лагерь "Лесная сказка". Тревожный сигнал звучит пока с территории не уйдёт последний воспитанник. По легенде, пожар произошёл прямо в лагере. Но эвакуация - только начало. Детей будут учить, как спасти свою жизнь, если рядом нет взрослых. Сначала инструктаж по использованию огнетушителя. Такие висят в каждом жилом корпусе оздоровительных лагерей. Детям объясняют: переворачивать баллон, как это часто показывают взрослые, не нужно. Под давлением из него и так выйдет содержимое. А вот если с огнем не справились, то покидать помещение лучше в такой маске.- А вот девочкам, для того, чтобы вещества: дым и угарный газ, не попадали через волосы, ей под масочное пространство необходимо волосы забрать.А здесь спасатели показывают, как борются с огнём профессионалы. Для этого в оздоровительный лагерь пригнали новую пожарную машину. Эта - используется на пожарах, где горят нефтепродукты.-Если мы будем производить тушение с водой, мы только будем увеличивать площадь горения. Потому что вода разбавляется нефтепродуктами, они увеличиваются и получается что у нас идет распространение пожара.Ну и какое лето без купания. На воде может случиться всякое. Вдруг рядом начнёт тонуть товарищ. Инспекторы по маломерным судам показывают, как правильно бросить спасательный круг. Такой опыт тоже может пригодиться.- Замах! Как можно дальше!Елизавета Морозова, воспитанница лагеря "Лесная сказка": "Я много чего узнала нового, например, как правильно кидать круг, много информации полезной для себя, как надо правильно выбегать, эвакуироваться как правильно надо".Статистика по пожарам неумолима. С начала года в области произошёл 581 пожар. В огне погибли 40 человек, 6 из них дети. Чтобы выжить, ребята независимо от возраста должны знать, как действовать. Но даже подростки ориентируются в чрезвычайной ситуации не всегда.Евгения Гордеева, начальник лагеря "Лесная сказка": "Когда дети приезжают, мы видим, что они к этому не готовы. Для них это впервые. Но когда мы проводим 2-3 эвакуации дети уже знают, что при звуке сирены, значит, что-то у нас случилось, и они спокойно выходят за территорию лагеря".Дмитрий Соков, госинспектор по пожарному надзору: "Дети каждый раз новые, и надоесть одно и тоже детям не успевает. Мы же не просто каждый раз проводим эвакуацию, мы, бывает, переводим её из формата в формат. Один день у нас лесоторфяной пожар, то есть, угроза огня идёт из леса, в другой раз у нас другой сценарий".По области такие учения проходят еженедельно. Вот и получается, что в лагерях дети не только отдыхают, но и продолжают учиться. Здесь у них другая школа - школа жизни.