Незалежная заявила, что транспортный самолет Ан-26 из Украины перехватил российский малый ракетный корабль в Черном море. Впрочем, о якобы имевшем место быть инциденте сообщили журналисты, не называющие свой источник информации.

Незалежная заявила, что транспортный самолет Ан-26 из Украины перехватил российский малый ракетный корабль в Черном море. Впрочем, о якобы имевшем место быть инциденте сообщили журналисты, не называющие свой источник информации.Сообщается, что российское военное судно оказалось "в непосредственной близости" от украинской границы, рядом с островом Змеиный в Черном море. Туда направили самолет Ан-26 Сакской бригады ВМС Украины, как утверждает издание "Думская"."Поняв, что он обнаружен, противник стал уходить в открытое море", – рассказал неназванный источник. Журналисты добавили, что Ан–26 якобы контролировал "бегство" российского корабля, после чего вернулся на военного базу.Российские военные представители пока никак не прокомментировали информацию. При этом в социальных сетях уже успели высмеять украинскую версию событий."Я правильно понял, что старый транспортный самолет перехватил вооруженный до зубов российский корвет, который может порвать этот самолет одной очередью?" – рассуждают пользователи. Другие же поинтересовались: "И как, взлетел? Его бы ветром обратно на корвет задуло".Напомним, что украинские военные неоднократно выступали с хвастливыми угрозами в адрес России. Так, они рассказывали о применении тактик, которые "устарели сто лет назад".