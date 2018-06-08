Для коллег из ближнего зарубежья провели экскурсию по Управлению: они посетили ситуационный центр, спортивный зал, а также класс истории с его уникальными экспонатами...

В рамках международного сотрудничества в Управлении Госавтоинспекции по г. Москве состоялась встреча представителей правоохранительных органов Республики Беларусь и руководителей УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.Начальник столичной Госавтоинспекции генерал-майор полиции Виктор Коваленко рассказал коллегам из ближнего зарубежья об организации служебной деятельности дежурной части Госавтоинспекции города Москвы. В рамках обмена опытом представители делегации посетили ситуационный центр Управления, куда передается информация более чем с двухсот тысяч видеокамер, происходит фото- и видеофиксация нарушений Правил дорожного движения.Виктор Коваленко провел обширную экскурсию по Управлению. Путешествие началось с экспозиции, посвященной спортивным достижениям сотрудников Госавтоинспекции города Москвы, где представлены награды выдающихся спортсменов в погонах, а также ветеранов службы.Делегация побывала также в спортивном зале, в котором сотрудники тренируются, совершенствуя приемы самообороны и задержания правонарушителей.Далее гостей пригласили в класс истории с его уникальными экспонатами - это вещи первых дорожных полицейских, образцы оружия времен Великой Отечественной войны, водительские удостоверения прошлых лет и многое другое. Раритетные предметы вызвали у посетителей немалый интерес и восхищение.В завершение мероприятия представители правоохранительных органов Республики Беларусь выразили благодарность руководству и сотрудникам столичной Госавтоинспекции за полученный опыт и положительные впечатления, оставив запись в книге почетных гостей.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве