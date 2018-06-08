Сборная Уругвая по футболу продолжает подготовку к стартующему 14 июня чемпионату мира. В ночь на 8 июня уругвайцы одержали крупную победу над сборной Узбекистана. Встреча прошла в Монтевидео и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Сборная Уругвая по футболу продолжает подготовку к стартующему 14 июня чемпионату мира. В ночь на 8 июня уругвайцы одержали крупную победу над сборной Узбекистана. Встреча прошла в Монтевидео и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.В составе победителей мячи забили Джорджиан де Арраскаэта (32-я минута), Луис Суарес (54-я, с пенальти) и Хосе Мария Хименес (73-я). На 80-й минуте с поля был удален защитник гостей Акрам Комилов.Уругвайская команда провела заключительную встречу перед вылетом в Россию. Напомним, что на групповом этапе уругвайцы сыграют с россиянами, саудитами и египтянами.