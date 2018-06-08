Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом — высшим из возможных по дипломатическому протоколу. Это первый государственный визит президента после инаугурации. На переговорах лидеры России и КНР всесторонне обсудят стратегическое партнерство наших стран.

Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом — высшим из возможных по дипломатическому протоколу. Это первый государственный визит президента после инаугурации. На переговорах лидеры России и КНР всесторонне обсудят стратегическое партнерство наших стран.Китайская пресса и дипломаты сходятся в оценках: государственный визит Владимира Путина уже называют историческим. Речь идет о новом импульсе для двусторонних отношений. Впрочем, в центре внимания будет и международная повестка. Поэтому за новостями из Пекина следить будут по всему миру.Один из важнейших нюансов: это первый визит в КНР Владимира Путина после его переизбрания на пост президента и первая встреча глав государств в этом году. Всего месяц спустя после инаугурации Путин летит в Пекин – это особый символ качества отношений двух государств.Программа детально расписана, много тем предстоит обсудить. Известно, что после прилета Путин направится в дом народных собраний, расположенный в самом центре Пекина, рядом с площадью Тяньаньмень. Там запланирована беседа с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.Затем в графике Владимира Путина — общение с премьером Госсовета КНР Ли Кецяном. После этого начнется церемония официальной встречи президента России и председателя КНР.Некоторые детали переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина уже раскрыл помощник президента России Юрий Ушаков. В центре внимания будут и региональные, и международные вопросы. Это, в частности, и ситуация на Корейском полуострове, и диалог с Ираном, осложнившийся после выхода США из иранской ядерной сделки. Стороны обсудят взаимодействие России и Китая в рамках ШОС, БРИКС и в формате "Большой двадцатки". Предполагается, что по итогам подписано совместное заявление, которое станет своего рода ориентиром для двустороннего сотрудничества в международных делах.Кроме того, речь идет о подписании целого пакета документов. И это вполне ожидаемо, учитывая то, как развивается экономическое взаимодействие. Приоритет — энергетика. Россия наращивает поставки нефти в Китай и уже стала основным поставщиком. Идет строительство газопровода "Сила Сибири", который должен заработать в следующем году. Китай участвует в проекте "Ямал СПГ". Росатом возводи вторую очередь Тяньваньской АЭС. В феврале уже сдан в эксплуатацию третий энергоблок, в конце года запустят четвертый. Мировой авиарынок ждет появления совместного широкофюзеляжного лайнера CR929. А в целом товарооборот двух стран в прошлом году составил 87 миллиардов долларов. Это почти на треть больше чем годом ранее.На этом фоне особым символом станет поездка Владимира Путина и Си Цзиньпина в Тяньцзинь на китайском скоростном поезде. Эта поездка дала повод говорить об ускорении двусторонних отношений. В Тяньцзине лидеры посетят товарищеский матч по хоккею, на лед выйдут российские и китайские спортсмены.Перед прилетом Путина в Китае провели онлайн-опрос о том, как воспринимают жители страны президента России. Почти 90 процентов опрошенных назвали Владимира Путина мудрым человеком, многие отметили его волевой характер и смелость.На фоне международных кризисов, санкций, торговых войн вчерашних партнеров диалог России и Китая выделяется особо. Он уже стал примером для международных отношений. Судя по всему, по итогам сегодняшней встречи два государства станут еще теснее связаны друг с другом.