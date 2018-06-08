Сотрудники ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливают местонахождение пропавшей без вести Турутиной Алеси Дмитриевны...

Сотрудники ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливают местонахождение пропавшей без вести Турутиной Алеси Дмитриевны, 1997 года рождения, жительницы г. Москвы, которая 3 июня 2018 года в 23-00 ушла из дома на Дорожной улице и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: славянской народности, на вид 19-20 лет, рост 165-167 см, среднего телосложения, волосы черно-красного цвета до плеч.Была одета: черное платье в цветочек, черные балетки.Особые приметы: татуировка на правой лодыжке черный пистолет, на правой кисти цветная бабочка, на левой кисти кот.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).