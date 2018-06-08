Ушел из жизни актер Игорь Лях. Наибольшую известность ему принесла роль Леньки – сына главных героев в фильме Любовь и голуби. Актеру было 55 лет. О его смерти на своей странице в Фейсбуке сообщил актер МХАТ имени Горького Дмитрий Корепин. Причины смерти актера пока неизвестны.

Ушел из жизни актер Игорь Лях. Наибольшую известность ему принесла роль Лёньки – сына главных героев в фильме "Любовь и голуби". Актеру было 55 лет.О его смерти на своей странице в "Фейсбуке" сообщил актер МХАТ имени Горького Дмитрий Корепин. Причины смерти актера пока неизвестны.Игорь Лях служил в Малом театре, в Центральном академическом театре Российской армии, в Московском драматическом театре имени Ермоловой и в экспериментальном театре "Детектив". В 1997 году он получил звание заслуженного артиста России.С 2000 года Игорь Лях преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище, которое сам закончил в 1983 году. С 2009-го был художественным руководителем курса в этом театральном вузе.Кроме работы в театре, он снялся в фильмах "Елки 3", "Тариф новогодний", "Жизнь и судьба", "Недоросль" и некоторых других.Режиссер фильма "Любовь и голуби" Владимир Меньшов в комментарии порталу iz.ru признался, что "очень больно", когда уходят люди, которые на поколение младше, чем он.По его словам, Игорь Лях для фильма "был украшением, очень точным актерским выбором".Режиссер считает, что актер состоялся в профессии, несмотря на то, что в последнее время новостей о его жизни было немного, а сам он редко виделся с Игорем Ляхом после съемок той кинокартины (она вышла на экраны в 1984 году).В апреле не стало Нины Дорошиной, которая сыграла в фильме "Любовь и голуби" мать Лёньки Надюху.