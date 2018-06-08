Утром 8 июня в Челябинске неизвестный открыл стрельбу по окнам школы №63. Пострадал один ученик - у него ссадины. Предположительно, злоумышленник стрелял из окна дома напротив школы из пневматического оружия.

Утром 8 июня в Челябинске неизвестный открыл стрельбу по окнам школы №63. Пострадал один ученик. Предположительно, злоумышленник стрелял из окна дома напротив школы из пневматического оружия.Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ЧП. К счастью, в результате стрельбы никто серьезно не пострадал – у одного мальчика только ссадины. На место ЧП были вызваны его родители, но они отказались от госпитализации ребенка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.