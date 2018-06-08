В Черногории, в районе города Бар, спасатели вернули на берег Адриатического моря десять граждан России, которых на километр отнесло в открытое море на досках для плавания. За российскими туристами отправили катер.

В Черногории, в районе города Бар, спасатели вернули на берег Адриатического моря десять граждан России, которых отнесло в открытое море.Как сообщил директор республиканской службы безопасности на море Сафет Кочан, около 9 утра по местному времени (10 по Москве) 8 июня в оперативно-командный центр поступила информация, о том, что десять молодых россиян на досках для плавания вблизи поселка Утьеха отнесло в море на расстояние километра от берега, и они не могут вернуться на пляж.За российскими туристами отправили катер, который доставил их на берег. Руководитель службы добавил, что информацию спасатели получили от местных граждан, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что на российском курорте, у Геленджика, двое унесенных в открытое море мужчин почти сутки дрейфовали на матрасе.