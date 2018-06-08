Всего же в среднесрочной перспективе планируется строительство 135,5 км линий и 58 станций метрополитена, а также семи депо.

Строительство московского метрополитена идет ударными темпами, и столичные власти не планируют их снижать. Об этом сообщает "Московская перспектива" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.Если подводить промежуточные итоги, то с 2011 года в Москве построено 120,6 км линий метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК). Более того, 64 станции метро и МЦК и шесть электродепо.За последние семь лет жители 34 районов Москвы получили и улучшили доступ к сети метрополитена. По темпам строительства метрополитена Москва сейчас находится на лидирующих позициях в мире, уступая пока только китайским коллегам.В текущем году уже открылись восемь станций, а всего на 2018 год запланирован пуск 24 станций. Всего же в среднесрочной перспективе планируется строительство 135,5 км линий и 58 станций метрополитена, а также семи депо.