В нижней палате парламента прошло расширенное заседание рабочей группы по доработке поправок к законопроекту о родных языках. Участникам встречи был представлен обновленный текст документа, который был подготовлен с учетом мнения общественности. К 15 июня профильный комитет готов рассмотреть его, а в первом чтении депутаты намерены обсудить законопроект 19 июня.

В нижней палате парламента прошло расширенное заседание рабочей группы по доработке поправок к законопроекту о родных языках. Участникам встречи был представлен обновленный текст документа, который был подготовлен с учетом мнения общественности. К 15 июня профильный комитет готов рассмотреть его, а в первом чтении депутаты намерены обсудить законопроект 19 июня.В пакете с поправками идет проект постановления, которым фиксируютсяизменения, которые должны быть внесены ко второму чтению. Ожидается, что послепервого обсуждения документ будет разослан в регионы с тем, чтобы на местах сним могли ознакомиться все заинтересованные стороны и высказать своипредложения.Как отметил первый зампред думской фракции "Единая Россия"Андрей Исаев, законопроект о родных языках был внесен депутатами,представляющими все парламентские партии. При этом, необходимость его принятия обсуждаласьв обществе уже продолжительное время."Точку в дискуссии поставил президент Владимир Путин,который сказал, что нельзя принуждать человека к изучению языка, не являющегосядля него родным, – сказал Исаев. – На решение этого вопроса и направлензаконопроект, поскольку, к сожалению, имели место многочисленные нарушения,звучали требования обеспечить право выбора для всех граждан".Глава комитета Госдумы по образованию и науке ВячеславНиконов, в свою очередь, заявил, что рабочая группа обсуждала поправки со всемирегионами, национальными группами, общественниками, стараясь прийти ккомпромиссному варианту текста закона. В целом же, парламентарии подчеркнули,что главная задача – предоставить право выбора ученикам и их родителям, приэтом, не только сохранить изучение национальных языков в школе, но и помочь развитиюих преподавания.Как пояснил Вячеслав Никонов, поправки предусматриваютвозможность получения образования на языках народов Росси, а также их изучение,как и изучение государственных языков республик. Кроме того, "мы предлагаемреализовать ко второму чтению такой вариант, как введение возможности изучениягосударственного языка России как родного, то есть русского языка как родного",сказал депутат."Это развязывает ситуацию, но при этом изучение родногоязыка остается обязательным для всех, – отметил парламентарий. – Но одним изэтих языков может быть русский". Он добавил, что в проекте законаопределяется, каким образом происходит выбор языка обучения и как выбратьродной язык для изучения в школах, где основное преподавание ведется на русском:"По существу, речь идет о том, чтобы при поступлении в первый класс ипятый класс родители несовершеннолетних обучающихся подавали заявление о том,на каком языке ребенок хочет обучаться, и какой язык национальных республикхочет изучать".