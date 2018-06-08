Уникальная находка в запасниках Московского государственного музея-заповедника Коломенское: там обнаружен считавшийся утерянным монументальный резной иконостас Высоко-Петровского монастыря XVII века.

Уникальная находка в запасниках Московского государственного музея-заповедника "Коломенское": там обнаружен считавшийся утерянным монументальный резной иконостас Высоко-Петровского монастыря XVII века.Как рассказал журналистам наместник монастыря игумен Петр (Еремеев), этот иконостас не был уничтожен при закрытии обители советской властью, как считалось ранее."В Государственном институте искусствознания прошла презентация первых итогов исследования разобранных и описанных уцелевших икон, элементов резьбы и тела иконостаса, обнаруженного в Коломенском", — рассказал отец Петр.По его словам, иконостас сохранился благодаря выдающемуся реставратору Петру Барановскому, сообщает ТАСС.Наместник монастыря также пояснил, что элементы шестиярусного иконостаса были перевезены в конце 1930-х годов в Коломенское. "Хранились они без описи, не совсем в должных условиях, но зато уцелели", — добавил отец Петр.До нашего времени уцелели резные колонны, панели двух рядов, отдельные элементы и почти все иконы.По словам священнослужителя, речь о передаче иконостаса в монастырь пока не идет, поскольку перед музеем стоит непростая задача реставрации икон и оставшихся резных элементов: некоторые иконы в очень плачевном состоянии.Иконостас был выполнен по поручению царя Петра I и установлен в соборе монастыря в 1690 году. Иконы для него были написаны мастерами Оружейной палаты."Это целый срез эпохи в именах иконописцев. Примечательно, что стиль икон разнится", — отметил священнослужитель. По его мнению, "это самостоятельный богатый экспозиционный зал — не меньше".Отец Петр выразил благодарность ученым за спасение святыни и ценного художественного памятника.