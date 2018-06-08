По их мнению, «жертва» должна была заплатить за личные оскорбления в адрес в одного из злоумышленников

По их мнению, «жертва» должна была заплатить за личные оскорбления в адрес в одного из злоумышленниковВ Костроме двое молодых людей - 22 и 25 лет - вымогали у мужчины деньги. Они заставили потерпевшего отдать ключи от машины и написать расписку о переводе средств.По версии юношей, мужчина должен был заплатить за оскорбление одного из злоумышленников.Инцидент произошел прошлым летом на территории садоводческого товарищества «Холм». Преступники потребовали у мужчины ключи от машины ВАЗ-21104. Для того, чтобы ускорить процесс, они несколько раз ударили потерпевшего по голове. Костромич, опасаясь за свою жизнь, подписал договор о купле-продаже и передал ключи с документами.После они отправились в банк. Мужчине пришлось подписать заявление о переводе 290 тысяч рублей. После злоумышленники забрали у него телефон и портмоне, в котором лежали 32 тысячи рублей.Приговор суда – 1,5 года и 1 год 8 месяцев лишения в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Костромской области. Потерпевшему возместили ущерб. Смартфон и машину ему вернули, а банковский перевод был остановлен.