11-летняя девочка ранена ножом в подъезде дома в Москве. На нее напал мужчина. Девочка возвращалась домой на 4-й Очаковской улице после прогулки, когда за ней в подъезд проник злоумышленник.

11-летняя девочка ранена ножом в подъезде дома в Москве. На нее напал мужчина. Девочка возвращалась домой на 4-й Очаковской улице после прогулки, когда за ней в подъезд проник злоумышленник.В тяжелом состоянии девочка доставлена в реанимацию, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Каких-либо конфликтов между ней и напавшим на нее мужчиной не было.С места происшествия злоумышленник скрылся. Полиция устанавливает его личность, опрашивает мать пострадавшей, соседей и других возможных свидетелей. Следственный комитет уже опубликовал фото разыскиваемого преступника.С камер видеонаблюдения на месте происшествия взяты и изучаются видеозаписи. Они помогут восстановить хронологию предшествовавших нападению событий.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 части 2 статьи 105 Уголовного комитета России ("Покушение на убийство").