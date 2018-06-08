Акция стартовала в начале недели и уже охватила большое количество юных участников движения. В масштабном профилактическом мероприятии приняли участие уже более 1000 детей...
Столичные госавтоинспекторы продолжают масштабную профилактическую работу среди юных велосипедистов и их родителей.
В рамках социальной кампании «Безопасный велосипед» московские пункты продаж двухколесного транспорта, самокатов и других средств передвижения, пользующихся особой популярностью среди детей, стали площадками для проведения пропаганды безопасности дорожного движения.
Акция стартовала в начале недели и уже охватила большое количество юных участников движения. В масштабном профилактическом мероприятии приняли участие уже более 1000 детей.
На этот раз социальная кампания по безопасности дорожного движения прошла в Центральном, Северном и Юго-Восточном округах столицы.
Дорожные полицейские прибыли в крупные торговые центры и специализированные веломагазины, чтобы напомнить их посетителям о нормах безопасного передвижения по улицам и дорогам города.
Автоинспекторы напомнили детям, что при передвижении на велосипедах, самокатах, роликах, сигвеях и гироскутерах самыми безопасными являются лесопарковые зоны и специализированные велодорожки.
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