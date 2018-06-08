Акция стартовала в начале недели и уже охватила большое количество юных участников движения. В масштабном профилактическом мероприятии приняли участие уже более 1000 детей...

Столичные госавтоинспекторы продолжают масштабную профилактическую работу среди юных велосипедистов и их родителей.В рамках социальной кампании «Безопасный велосипед» московские пункты продаж двухколесного транспорта, самокатов и других средств передвижения, пользующихся особой популярностью среди детей, стали площадками для проведения пропаганды безопасности дорожного движения.Акция стартовала в начале недели и уже охватила большое количество юных участников движения. В масштабном профилактическом мероприятии приняли участие уже более 1000 детей.На этот раз социальная кампания по безопасности дорожного движения прошла в Центральном, Северном и Юго-Восточном округах столицы.Дорожные полицейские прибыли в крупные торговые центры и специализированные веломагазины, чтобы напомнить их посетителям о нормах безопасного передвижения по улицам и дорогам города.Автоинспекторы напомнили детям, что при передвижении на велосипедах, самокатах, роликах, сигвеях и гироскутерах самыми безопасными являются лесопарковые зоны и специализированные велодорожки.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81