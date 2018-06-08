Движение на М7 ограничено. Управление дорогой сообщает, что речь идёт об участке с 94 по 102 километр. В районе Покрова идут работы по капитальному ремонту автодороги. Проезжая часть здесь сужена до двух полос - оставлено по одной в каждом направлении.

Движение на М7 ограничено. Управление дорогой сообщает, что речь идёт об участке с 94 по 102 километр.В районе Покрова идут работы по капитальному ремонту автодороги. Проезжая часть здесь сужена до двух полос - оставлено по одной в каждом направлении. Максимальная скорость движения ограничена до 50 километров в час, а в черте города до сорока. Ремонт продлится до 14 июня.