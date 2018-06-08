Сегодня в строительстве все так зарегулировано, что на земле очень сложно работать, особенно если дело касается бюджетных инвестиций.

Стало известно, что в нашей стране в скором времени могут ввести мораторий на изменение Градостроительного кодекса. Как сообщает РИА "Новости", с такой инициативой выступил глава Минстроя Владимир Якушев.По его словам, сегодня в строительстве все так зарегулировано, что "на земле" очень сложно работать, особенно если дело касается бюджетных инвестиций. При этом происходят постоянные изменения, к которым игроки рынка не успевают привыкнуть"Что касается Градостроительного кодекса, у нас еще три серьезных нормативных документа готовятся, а дальше мы бы предложили сделать как в налоговом законодательстве, когда приняли решение — давайте на Налоговый кодекс наложим мораторий, поживем в устоявшейся системе координат", — резюмировал министр.