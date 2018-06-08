Именно об этой больнице шла речь на «прямой линии» с президентом

Именно об этой больнице шла речь на «прямой линии» с президентомВ городе Струнино Александровского района снесут здание взрослой поликлиники, об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.На этом месте строители возведут новый больничный корпус. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации.Прием во взрослой поликлинике ведут пять терапевтов, офтальмолог, оториноларинголог, хирург, эндокринолог, рентгенолог, гинеколог и психиатр. Детскую больницу временно перенесут на третий этаж одного из учреждений.Именно об этой больнице шла речь на «прямой линии» с Владимиром Путиным.