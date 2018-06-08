На защиту Дома Палибина встала культурная общественность Москвы. Начат сбор подписей. Один из самых известных памятников деревянного зодчества, который еще называют Домом реставраторов, переходит в руки другого хозяина. Теперь под вопросом и судьба мемориального кабинета знаменитого искусствоведа Саввы Ямщикова. Именно он в свое время восстановил особняк из руин.

На защиту Дома Палибина встала культурная общественность Москвы. Начат сбор подписей. Один из самых известных памятников деревянного зодчества, который еще называют Домом реставраторов, переходит в руки другого хозяина. Теперь под вопросом и судьба мемориального кабинета знаменитого искусствоведа Саввы Ямщикова. Именно он в свое время восстановил особняк из руин.Двери этого дома — Дома Палибина — всегда были открыты для реставраторов, деятелей культуры и обычных посетителей. А сейчас на окне объявление, словно приговор: выставка не состоится, здание передается другому юридическому лицу.Упакованные в бумагу, ждут переезда картины, иконы, рамы, краски, книги. И даже местный старожил — кот Василий — ходит как неприкаянный.Словно Мекка для реставраторов — Дом Палибина. 35 лет здесь трудились лучшие мастера этого дела, дарили вторую жизнь бесценным произведениям искусства. Но в мае этого года Министерство культуры, на чьем балансе находится здание, попросило освободить помещение.— Я не могу вам открыть — во-первых, никого нету, звонка никакого не поступало мне, что вы придете.Дом передают в безвозмездное пользование новому арендатору — некоммерческой организации "Фонд во имя святого архангела Михаила". Главная претензия к прежним хозяевам — здание, памятник культуры федерального значения, они запустили. Но внутренний двор — в лесах, фасады загрунтованы и готовы к покраске."Мы убрали, расчистили всю деструктированную часть и законсервировали его. Поэтому его такой вид пятнистый сейчас на данный момент — это результат консервации, которую мы в этом году хотели начать и закончить", — объясняет координатор волонтерского движения ВООПИиК Павел Шишмарев.Реставрацию здесь проводили силами волонтеров. Их уже успели обвинить в том, что работы они выполняли без лицензии."Он был согласован с Мосгорнаследием — то есть, официальный есть документ. Потом мы на основании этого документа получили разрешение на работы, также официально", — говорит Павел Шишмарев.Те, кто трудился здесь долгие годы, сейчас собирают подписи в защиту исторического места. Дом Палибина — одно из немногих сохранившихся в Москве деревянных зданий XIX века."Мы будем надеяться до последнего, и каждое слово в нашу поддержку мы храним в нашем сердце", — говорит руководитель выставочной группы Государственного НИИ реставрации Нина Зайцева."Здание Государственного НИИ реставрации на улице Бурденко, 23, где 35 лет работают реставраторы, сохранившие для России ценнейшие произведения искусства, культуры", — главный редактор газеты "Слово" Виктор Линник.Обращение уже подписали известные литераторы и народные артисты."Этот Дом Палибина ценен вдвойне: и как памятник архитектуры, которому уже 200 лет в этом году, и как памятник тому, кто этот дом поддерживал, одухотворял последние годы жизни — великий русский реставратор Савва Ямщиков", — говорит народный артист России Николай Бурляев.В доме находится мемориальный кабинет Саввы Ямщикова. Самый известный реставратор России, консультант картин "Андрей Рублев" и "Борис Годунов" трудился здесь долгие годы. Его дочь, друзья и коллеги боятся: если здание перейдет в чужие руки, память о Савве Васильевиче будет утрачена.