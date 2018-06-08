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<a href="http://33live.ru/novosti/08-06-2018-vazovskuyu-pyaterku-prodayut-za-10-mln-rublej.html" target="_blank">Вазовскую пятерку продают за 10 млн рублей</a> - На одном из ресурсов по продаже подержанных автомобилей появился оригинальный лот: ВАЗ-2105 1999 года выпуска. Заоблачный ценник в 10 млн рублей объясняется тем, что от Жигулей в конструкции этого автомобиля почти ничего не осталось.