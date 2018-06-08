Некогда популярный бренд BlackBerry предпринял очередную попытку заявить о себе. Представлен новый смартфон, который по задумке разработчиков должен произвести революцию на рынке. Так ли это, а также о возвращении ZTE на американский рынок расскажет программа Вести.net.

США разрешила китайской ZTE вернуться на свой рынок. Чтобы Америка сняла семилетний запрет на передачу фирме технологий своих компаний ZTE придется полностью сменить совет директоров, открыть ее для аудиторов и заплатить штраф в 1 млрд долларов и еще 400 млн выплатить как залог на случай возможных нарушений в будущем. Компания согласна на эти условия – сделка подписана.А теперь к другим новостям. BlackBerry представила новый смартфон Key2 с физической QWERTY клавиатурой, но при этом на актуальном процессоре и с хорошей камерой. Команда бренда, который теперь принадлежит крупному китайскому производителю телефонов TCL, заявила, что аппарат станет одним из самых защищенных смартфонов, но при этом не отстанет по производительности. Подробности – в программе 33Live.Runet.