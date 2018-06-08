Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин с государственным визитом (это высший из возможных по дипломатическому протоколу). Он проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпинем.

Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин. Визит в Китай проходит на государственном уровне — высшем из возможных по дипломатическому протоколу.Это первый государственный визит Владимира Путина после инаугурации, напоминает "Россия 24". Тем самым подчеркивается уровень взаимоотношений между Москвой и Пекином — он характеризуется как стратегическое партнерство.Перед поездкой Путин в интервью Медиакорпорации Китая сравнил сотрудничество с КНР со зданием, которое с каждым годом становится все крепче и выше этаж за этажом. Этому способствуют и личные дружеские отношения между Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем. Они встречались уже 25 раз, пять из них — только в прошлом году.В интервью президент России отметил надежность председателя КНР как политического партнера. Он заявил, что если есть договоренность, то обе стороны стремятся исполнить свои обязательства. Также Путин назвал Си Цзиньпина очень доступным и по-человечески душевным человеком, хорошим аналитиком, с которым интересно обсуждать любые вопросы.На переговорах лидеры России и Китая всесторонне обсудят взаимодействие наших стран. Речь пойдет о реализации масштабных совместных проектов в энергетике, транспорте и промышленности. После официальной части переговоров главы государств отправятся на скоростном поезде в город Тяньцзинь. Они посетят хоккейный матч юниорских клубов наших стран. Из России приехала башкирская команда ребят в возрасте 13-15 лет. В Кремле называют хоккейный матч символичным с учетом того, что Москва помогает Пекину развивать этот вид спорта, в том числе и ввиду перспективы проведения Зимней Олимпиады в столице Китая в 2022 году.Затем лидеры двух стран вернутся в Пекин и продолжат переговоры на обеде в узком составе. Стороны обсудят самые актуальные международные темы — ситуацию на Корейском полуострове и кризис в Сирии. В ходе визита будет подписан обширный пакет документов. Кроме того, Владимир Путин проведет встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.А субботу и воскресенье президент России проведет в китайском городе Циндао. Там состоится саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. Впервые в нем участвуют два новых государства — Индия и Пакистан. По итогам саммита участники подпишут декларацию.