Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин с государственным визитом (это высший из возможных по дипломатическому протоколу). Он проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпинем.
Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин. Визит в Китай проходит на государственном уровне — высшем из возможных по дипломатическому протоколу.
Это первый государственный визит Владимира Путина после инаугурации, напоминает "Россия 24". Тем самым подчеркивается уровень взаимоотношений между Москвой и Пекином — он характеризуется как стратегическое партнерство.
Перед поездкой Путин в интервью Медиакорпорации Китая сравнил сотрудничество с КНР со зданием, которое с каждым годом становится все крепче и выше этаж за этажом. Этому способствуют и личные дружеские отношения между Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем. Они встречались уже 25 раз, пять из них — только в прошлом году.
В интервью президент России отметил надежность председателя КНР как политического партнера. Он заявил, что если есть договоренность, то обе стороны стремятся исполнить свои обязательства. Также Путин назвал Си Цзиньпина очень доступным и по-человечески душевным человеком, хорошим аналитиком, с которым интересно обсуждать любые вопросы.
На переговорах лидеры России и Китая всесторонне обсудят взаимодействие наших стран. Речь пойдет о реализации масштабных совместных проектов в энергетике, транспорте и промышленности. После официальной части переговоров главы государств отправятся на скоростном поезде в город Тяньцзинь. Они посетят хоккейный матч юниорских клубов наших стран. Из России приехала башкирская команда ребят в возрасте 13-15 лет. В Кремле называют хоккейный матч символичным с учетом того, что Москва помогает Пекину развивать этот вид спорта, в том числе и ввиду перспективы проведения Зимней Олимпиады в столице Китая в 2022 году.
Затем лидеры двух стран вернутся в Пекин и продолжат переговоры на обеде в узком составе. Стороны обсудят самые актуальные международные темы — ситуацию на Корейском полуострове и кризис в Сирии. В ходе визита будет подписан обширный пакет документов. Кроме того, Владимир Путин проведет встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
А субботу и воскресенье президент России проведет в китайском городе Циндао. Там состоится саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. Впервые в нем участвуют два новых государства — Индия и Пакистан. По итогам саммита участники подпишут декларацию.