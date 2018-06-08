Трехкратный олимпийский чемпион, а ныне президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поздравил российских игроков клуба Национальной хоккейной лиги Вашингтон Кэпиталз с победой в Кубке Стэнли.

Трехкратный олимпийский чемпион, а ныне президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поздравил российских игроков клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" с победой в Кубке Стэнли."Все россияне болели за "Вашингтон", очень приятно, что лидеры нашего хоккея являются лидерами НХЛ. От всей федерации, болельщиков, ветеранов хоккея хотел бы их поздравить, — сказал Третьяк, которого цитирует ТАСС. — Я им сегодня позвонил, они пока не берут трубку, оставил им сообщения. Позвонил папе и маме Овечкина, всех поздравил".