Молодой человек полностью признал свою вину

Молодой человек полностью признал свою винуВо Владимирской области 21-летний мигрант развращал школьницу в социальных сетях, сообщает региональнальный Следственный комитет.Он переехал в Киржач летом прошлого года. Молодой человек смог получить временную регистрацию, но так и не нашел постоянную работу. В августе он начал переписывать с 15-летней школьницей из Москвы.Молодой человек отправил девочке свои интимные фотографии. Школьница рассказала о происшествии маме, и та обратилась в полицию. Весной 2018 года мигранта задержали. Сейчас уголовное дело передано в суд. Он полностью признал свою вину.