Мероприятие прошло на Соборной площади областного центра.

7 июня 2018 года на Соборной площади в городе Владимире состоялся объединенный торжественный развод комплексных сил УМВД России по Владимирской области, посвященный празднованию 300-летия российской полиции.В проведении торжественного развода приняли участие руководство и личный состав УМВД России по Владимирской области и УМВД России по городу Владимиру.Открыл торжественный развод начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин. В своем выступлении начальник регионального УМВД поздравил личный состав с 300-летием российской полиции, отметив важность и значимость сохранения добрых традиций, сложившихся на протяжении трёхвековой истории Министерства внутренних дел, поблагодарил сотрудников за добросовестное исполнение служебных обязанностей, а также пожелал всем здоровья, успехов и благополучия.Присутствующие на мероприятии представители органов законодательной и исполнительной власти Владимирской области, в свою очередь, поблагодарили стражей порядка за службу и взаимодействие, а также отметили, что личный состав органов внутренних дел тридцать третьего региона достойно справляется с задачами по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.Далее генерал-майор полиции Василий Кукушкин вручил награды и благодарности сотрудникам, показавшим высокие результаты в служебной деятельности.Начальник департамента административных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области Андрей Новиков, вручил нескольким сотрудникам благодарственные письма Губернатора Владимирской области.Завершился объединенный развод показательными выступлениями полицейских-кинологов и торжественным маршем строевых подразделений полиции.