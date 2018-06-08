Филиппинский водитель мопеда сделал неловкую попытку опередить грузовик по обочине, не справился с управлением и упал под колеса. Фура проехала прямо по его голове, однако спустя несколько секунд пострадавший бодро сбросил помятый шлем и отошел на тротуар.

Регистратор одного из участников движения на Филиппинах снял на видео аварию, произошедшую с водителем мопеда, который пытался по обочине опередить грузовик. В определенный момент мужчина не справился с управлением и головой упал прямо под колеса движущейся фуры.Грузовик переехал голову мотоциклиста, после чего последний, к удивлению свидетелей аварии, сел, бодро сбросил с себя основательно помятый шлем, спасший, судя по всему, мужчине жизнь, и отошел на тротуар.