Камера наблюдения записала на видео момент аварии, произошедшей в Волжском: подросток, не спешившись, пересекал пешеходный переход на велосипеде, когда его сбил автомобиль. Машина получила небольшие повреждения, а ребенок, отказавшийся впоследствии от госпитализации, ушибы и ссадины.

Камера наблюдения записала на видео момент аварии, произошедшей в Волжском 7 июня: подросток, не спешившись, пересекал пешеходный переход на велосипеде, когда его сбила машина. Водитель, допустивший столкновение, похоже, не заметил ребенка на двухколесном транспорте из-за так называемой слепой зоны, образованной стойками автомобиля.Машина получила небольшие повреждения, а подросток, отказавшийся впоследствии от госпитализации, ушибы и ссадины.