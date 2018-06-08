Все участвующие старались удивить гостей своими талантами. Воспитанники подготовили различные песни и танцы...

В преддверии Дня России воспитанники Реабилитационного центра для детей инвалидов «Солнечный круг» подготовили концерт для сотрудников полиции.Перед началом концерта все приглашенные приняли участие вместе с детьми в играх в спортивном зале. После этого в актовом зале Реабилитационного центра, расположенного на 16-й Парковой улице, ребята устроили праздничный концерт. Все участвующие старались удивить гостей своими талантами. Воспитанники подготовили различные песни и танцы.В заключительной части мероприятия выступил директор Центра Виктор Пушнин. Он поблагодарил своих воспитанников за отличную подготовку и торжественную атмосферу в преддверии праздника.В свою очередь от лица полицейских выступил начальник ОМПО УВД по ВАО майор внутренней службы Станислав Крузин: «Хочу выразить огромную благодарность всем детям, которые сегодня устроили для нас настоящий концерт. Все юные артисты ответственно подошли к своим выступлениям и продемонстрировали нам свои таланты. Спасибо!».Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73