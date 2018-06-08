Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала клип на официальный гимн чемпионата мира по футболу. Турнир 14 июня стартует в России матчем между российской команды и сборной Саудовской Аравии.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала клип на официальный гимн чемпионата мира по футболу. Турнир 14 июня стартует в России матчем между российской команды и сборной Саудовской Аравии.Напомним, что песня под названием "Live It Up", что можно перевести как "Оторвемся по полной" или КАК "Жить на полную катушку", звучит в исполнении известного американского актера и обладателя "Грэмми" Уилла Смита, албанской певицы Эры Истрефи и американского музыканта Ники Джема. Отметим, что в съемках клипа принял участие известный в прошлом бразильский футболист Роналдиньо.