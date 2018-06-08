В настоящее время размер взноса составляет 1,2% от цены ДДУ, но может увеличиться до 6%.

Размер взносов застройщиков жилья в Фонд защиты дольщиков может вырасти до 6% от цены договора долевого участия (ДДУ). Об это сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу комитета Госдумы Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева."Мы предлагаем увеличить тариф до 3% с 1 октября и до 6% — с 1 января следующего года", — сказал Николаев.По словам депутата и многих экспертов, именно это должно симулировать застройщиков переходить на эскроу-счета и банковское сопровождение.Необходимо напомнить, что в настоящее время размер взноса составляет 1,2% от цены ДДУ.