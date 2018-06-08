Руководство английского клуба Тоттенхэм Хотспур объявило о продлении контракта с нападающим Харри Кейном. Срок нового соглашения с нападающим сборной Англии теперь рассчитан до 2024 года. Кроме того, боссы шпор улучшили финансовые условия футболиста.

Руководство английского клуба "Тоттенхэм Хотспур" объявило о продлении контракта с нападающим Харри Кейном. Срок нового соглашения с нападающим сборной Англии теперь рассчитан до 2024 года. Кроме того, боссы "шпор" улучшили финансовые условия футболиста — теперь ежегодно он будет зарабатывать 15 миллионов фунтов.